Loamics, filiale d’Energisme dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé, réalise son 1er chiffre d’affaires et conforte sa valorisation

Energisme (FR0013399359 – Mnémo ALNRG), annonce que sa filiale Loamics dédiée au traitement et à l’analyse des données de santé, a enregistré en 2025 ses premiers revenus.



Il s’agit d’une étape majeure dans le développement de Loamics qui témoigne de la maturité économique atteinte par la filiale et de sa capacité à apporter de la valeur ajoutée dans le cadre du Consortium P4DP, premier entrepôt national de données de santé en médecine générale, qu’elle pilote.



Loamics va reconnaitre plus de 500 K€ de chiffre d’affaires au titre de l’année 2025 et dispose d’ores et déjà d’un volume de facturations supérieur pour l’exercice 2026.