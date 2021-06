Communiqué de presse LOAMICS



Loamics et MyDataModels s'allient pour lancer une offre « Augmented Analytics » et tirer le meilleur de la donnée.



Loamics et MyDataModels, deux start-up françaises issues de la Deep tech, collaborent pour démocratiser et valoriser la donnée. Ensemble, ils créent l'offre « Augmented Analytics » qui permet d'analyser rapidement de grands volumes de données et prendre des décisions stratégiques. La combinaison de la puissance de l'infrastructure de Loamics qui automatise et industrialise la préparation de données à l'intelligence de la plateforme d'IA et de modélisation prédictive de MyDataModels, offre une solution unique et inégalée sur le marché de la big data, rivalisant ainsi avec les solutions coûteuses des concurrents principalement américains.