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LNH – La relève est assurée : les jeunes talents s'apprêtent à donner un coup de fouet à la popularité du hockey
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 15:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une nouvelle génération de superstars s'apprête à propulser encore plus haut la popularité de la Ligue nationale de hockey (LNH), alors qu'une nouvelle saison s'ouvre sur fond de croisement entre la LNH et la culture pop.

L'audience moyenne a grimpé en flèche aux États-Unis la saison dernière, portée par des stars bankables et la série télévisée à succès "Heated Rivalry", tandis que le retour sensationnel aux Jeux olympiques de Milan-Cortina cette année ne fait qu'alimenter l'engouement.

De jeunes joueurs, à l’aise sur les réseaux sociaux et dotés des compétences nécessaires pour étayer leur célébrité grandissante, ne peuvent que renforcer cette dynamique, l’attaquant des San Jose Sharks, Macklin Celebrini, étant appelé à endosser un rôle de leader de plus en plus important.

"C’est remarquable de voir un jeune joueur – et il y en a plusieurs dans la ligue – arriver sans aucune crainte, sans peur, sans timidité, sans attendre son tour. Ils sont tout simplement prêts à jouer", a déclaré Ray Ferraro, analyste chez ESPN et ancien centre.

Celebrini, âgé de 20 ans, est devenu cette année le plus jeune athlète à figurer sur la couverture d’un jeu NHL d’EA Sports et a fait la une ce mois-ci du Hollywood Reporter aux côtés de Belmont Cameli, la star de la série dramatique sur le hockey sur glace "Off-Campus" diffusée sur Amazon Prime Video.

"C’est la façon d’être des jeunes de la nouvelle génération, des nouveaux joueurs qui arrivent dans la ligue. Ils ont tous grandi avec un téléphone à la main. Ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Cela ne les intimide pas. Au contraire, ils s’en réjouissent", a déclaré Ferraro.

"J’espère que Mack continuera sur cette lancée. Il y a de la place et un besoin pour ça. Pour certains, c’est tout simplement facile, tandis que pour d’autres, c’est plus difficile. Pour Macklin, tout ça, c’est facile. Ça jaillit tout naturellement de lui."

Il n’est pas le seul à occuper les échelons supérieurs de ce sport: il y a aussi Matthew Schaefer, 19 ans, le lauréat du trophée Calder tant apprécié des New York Islanders, qui est devenu le plus jeune défenseur depuis plus de huit décennies à marquer un but lors de sa saison de rookie.

Connor Bedard, qui, à 21 ans, est devenu le deuxième plus jeune capitaine de l’histoire des Blackhawks de Chicago lorsqu’il a été nommé à ce poste ce mois-ci, apporte un potentiel alléchant à une formidable cohorte de la génération Z.

"C’est le rôle d’une superstar que de prendre en main la franchise, de la porter à bout de bras et de la mener jusqu’à la Coupe Stanley. Peut-être que cela va se produire à Chicago", a déclaré Mark Messier, analyste d’ESPN et membre du Hall of Fame. "Les bons joueurs, et espérons-le les superstars, jouent un rôle essentiel dans les processus de reconstruction, et nous verrons si cela peut se produire à Chicago."

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