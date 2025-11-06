 Aller au contenu principal
LNG Canada démarre la production de sa deuxième unité, selon l'entreprise
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et l'historique à partir du paragraphe 2) par Amanda Stephenson et Curtis Williams

LNG Canada a commencé à produire du gaz naturel liquéfié dans la deuxième de ses deux unités de traitement, connue sous le nom de Train 2, a déclaré la société. Les deux trains du projet SHEL.L dirigé par Shell à Kitimat, en Colombie-Britannique - chacun ayant une capacité de 6,5 millions de tonnes métriques par an - sont désormais opérationnels, a déclaré un porte-parole à Reuters. LNG Canada est la première grande installation d'exportation de GNL au Canada et la première sur la côte ouest de l'Amérique du Nord qui offre un accès direct à l'Asie, le plus grand marché mondial pour ce combustible liquide. Lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle, l'installation devrait traiter environ deux milliards de pieds cubes de gaz par jour. LNG Canada, dont la construction a duré près de sept ans, a expédié sa première cargaison le 30 juin. Toutefois, des problèmes techniques ont ralenti la montée en puissance de l'installation par rapport aux prévisions de nombreux analystes. Une 22e cargaison de GNL a quitté l'installation de GNL Canada jeudi pour être exportée vers les marchés mondiaux, a déclaré le porte-parole. Les acteurs du marché ont exprimé l'espoir que le démarrage du deuxième train créera une demande suffisante pour réduire la surabondance de gaz naturel stocké dans l'ouest du Canada et contribuer à faire remonter les prix. LNG Canada est une coentreprise entre Shell, Petronas PGAS.KL , PetroChina 601857.SS , Mitsubishi Corp 8058.T du Japon et KOGAS 036460.KS de la Corée du Sud. Le mois dernier, MidOcean - une société de GNL soutenue par EIG et Saudi Aramco - a annoncé son intention d'acheter un cinquième de l'entreprise Petronas qui détient une part de 25 % de LNG Canada.

