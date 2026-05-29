LNA Santé va étendre ses activités HAD en Île-de-France

LNA Santé annonce l'obtention de trois extensions d'activité pour ses établissements d'hospitalisation à domicile (HAD) en Île-de-France, sur des autorisations délivrées par l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France et qui représentent un potentiel, à terme, de plus de 200 patients par jour.

La première extension porte sur la Seine-Saint-Denis Est, un bassin de 410 000 habitants, dans lequel les professionnels de LNA Santé pourront déployer une activité d'HAD de rééducation (HAD-R), avec un objectif de 50 patients pris en charge par jour.

La deuxième couvre la partie est du Val-d'Oise, bassin de 300 000 habitants, pour une activité socle et une offre HAD-R représentant un potentiel de 75 patients par jour. La troisième porte sur le sud de l'Essonne, également sur un bassin de 300 000 habitants, avec une cible de 80 patients par jour en socle et en HAD-R.

Avec ces nouvelles autorisations, LNA Santé renforce son ancrage dans l'une des régions où les besoins d'accès aux soins de proximité sont les plus importants, dans un contexte de développement accéléré de l'hospitalisation à domicile comme alternative à l'hospitalisation conventionnelle.