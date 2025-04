LNA Santé: Florac Investissements à plus de 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 16:23









(CercleFinance.com) - Florac Investissements a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 mars, le seuil de 5% des droits de vote de LNA Santé et détenir, à cette date, 4,09% du capital et 5,46% des droits de vote du groupe de prise en charge de la dépendance.



Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double. Le déclarant a précisé détenir, à ce jour, 437.687 actions LNA Santé représentant 873.159 droits de vote, soit 4,09% du capital et 5,32% des droits de vote.





Valeurs associées LNA SANTE 22,600 EUR Euronext Paris +4,63%