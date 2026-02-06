 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LNA Santé dépasse légèrement sa cible de croissance annuelle
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 08:07

LNA Santé revendique un exercice 2025 clôturé "sur une performance solide", avec un chiffre d'affaires exploitation de 878,5 MEUR, en croissance de 10,6% en publié et en progression organique corrigée de 7,6%, au-delà de la guidance révisée ( 7%).

"Comme prévu, cette performance s'appuie sur la dynamique du secteur sanitaire et le maintien d'un haut niveau d'activité en médico-social", explique le groupe de prise en charge de la dépendance, tout en pointant un environnement exigeant.

Concernant son activité d'immobilier, LNA Santé affiche un volume total de cessions immobilières multiplié par 3,8 à 47,8 MEUR, dont un chiffre d'affaires immobilier de 34,2 MEUR, en hausse de 170% et des cessions en crédit-bail pour 13,6 MEUR.

Pour 2026, LNA Santé affiche un objectif annuel de CA exploitation de 925 MEUR hors acquisitions, soit une croissance organique attendue de 5% sur l'année. Il confirme en outre ses ambitions du projet Grandir Ensemble, dont 1 MdEUR de CA et 12 000 lits en 2027.

Valeurs associées

LNA SANTE
23,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank