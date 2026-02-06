LNA Santé dépasse légèrement sa cible de croissance annuelle
06/02/2026
"Comme prévu, cette performance s'appuie sur la dynamique du secteur sanitaire et le maintien d'un haut niveau d'activité en médico-social", explique le groupe de prise en charge de la dépendance, tout en pointant un environnement exigeant.
Concernant son activité d'immobilier, LNA Santé affiche un volume total de cessions immobilières multiplié par 3,8 à 47,8 MEUR, dont un chiffre d'affaires immobilier de 34,2 MEUR, en hausse de 170% et des cessions en crédit-bail pour 13,6 MEUR.
Pour 2026, LNA Santé affiche un objectif annuel de CA exploitation de 925 MEUR hors acquisitions, soit une croissance organique attendue de 5% sur l'année. Il confirme en outre ses ambitions du projet Grandir Ensemble, dont 1 MdEUR de CA et 12 000 lits en 2027.
