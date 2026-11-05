LNA Santé confirme ses objectifs annuels

Le groupe de santé poursuit sa dynamique de croissance, grâce à l'essor de l'hospitalisation à domicile et à l'amélioration du taux d'occupation de ses EHPAD. Le groupe confirme ses ambitions pour 2026.

LNA Santé a publié un chiffre d'affaires Exploitation sur 9 mois en hausse de 8,4%, à 702,7 MEUR, avec une croissance organique de 6,7%. Le chiffre d'affaires total, incluant l'activité immobilière, atteint 728,8 MEUR sur neuf mois, en augmentation de 8,7%.

L'intégration des cinq EHPAD repris auprès de Clariane contribue également à hauteur de 1,7 point à la progression du chiffre d'affaires, précise le groupe.

Dans le détail, l'activité Sanitaire France affiche une croissance de 8,9%, entièrement organique, à 399,4 MEUR sur neuf mois. Le secteur Médico-Social France enregistre pour sa part une hausse de 8,4% de son chiffre d'affaires, à 265,6 MEUR, dont 4,2% en organique. Enfin, à l'international, le chiffre d'affaires augmente de 1,6%, à 32 MEUR.

Damien Billard, directeur général délégué aux finances, souligne la résilience du modèle du groupe dans un environnement marqué par des contraintes budgétaires persistantes. "Forts de ces fondamentaux, nous abordons la suite de l'exercice avec confiance et détermination", a-t-il fait savoir.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, LNA Santé confirme ses objectifs, notamment une croissance organique supérieure à 6% et un chiffre d'affaires Exploitation proche de 930 MEUR, hors contribution des croissances externes. Le groupe maintient également sa prévision de 50 MEUR de revenus immobiliers et confirme l'ensemble des autres objectifs annoncés lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre.

Le titre LNA Santé a conclu la séance sur un repli de 0,78% à Paris, à 25,3 euros. Le titre reste en territoire positif depuis le début de l'année avec un gain de l'ordre de 3,3%.