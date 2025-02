LNA Santé affiche un chiffre d'affaires exploitation en hausse de 10,3% sur un an

AOF - EN SAVOIR PLUS

A date du communiqué, le parc en exploitation intégrant l'effet du développement organique de l'activité à domicile comprend 86 établissements pour 9 899 lits et places, dont 89% en régime de croisière.

Grâce à un solide ancrage territorial, LNA Santé entend poursuivre en 2025 le déploiement de ses offres "en maintenant des niveaux élevés d'occupation et en favorisant le recours aux soins ambulatoires ". Dans ce contexte, le groupe table sur une croissance en 2025 de 6% pour un chiffre d'affaires de près de 845 millions d'euros.

(AOF) - LNA Santé (stable à 23,65 euros) affiche un chiffre d’affaires exploitation de 793,9 millions d’euros en 2024, en hausse de 10,3% sur un an. Le spécialiste des soins aux personnes en situation de fragilité ou de perte d’autonomie affiche un taux d’occupation de ses établissements médico-sociaux de 94% pour l’ensemble des sites français et belges soit un niveau proche des occupations historiques précédant la pandémie Covid-19 pour la très large majorité des établissements au sein du parc.

