Lloyd's of London va verser £2,4 mds d'indemnités coronavirus au S1

(Corrige le montant en sterling dans le titre) par Carolyn Cohn LONDRES, 10 septembre (Reuters) - Lloyd's of London a déclaré jeudi qu'il devrait verser au premier semestre 2,4 milliards de livres (2,64 milliards d'euros) d'indemnités à ses clients au titre de la pandémie de coronavirus. Le marché britannique de l'assurance, dont les résultats sont déficitaires au premier semestre, estime que le montant total de ces indemnités atteindra probablement quelque trois milliards de livres sterling sur l'année. (version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

