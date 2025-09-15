 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 882,78
+0,74%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Llama Group : un premier semestre 2025 marqué par des avancées stratégiques majeures et le lancement de Winamp for Creators
information fournie par Boursorama CP 15/09/2025 à 08:30

Llama Group (ISIN : BE0974334667 / Mnémonique : ALLAM), société cotée sur Euronext Growth Paris et Bruxelles, annonce un premier semestre 2025 riche en réalisations et en avancées Corporate déterminantes. Après avoir posé en 2024 les fondations de sa transformation, le Groupe entre dans une phase d’accélération, portée par le lancement de nouvelles plateformes et par le renforcement de sa structure financière:


- Chiffre d’affaires normalisé consolidé1 : 1,13 M€, en croissance de +8 % par rapport à juin 2024
- Résultat opérationnel courant avant amortissements : -1,74 M€, amélioration de 24% par rapport à juin 2024 (-2,3 M€)
- Résultat net : -3,1 M€ ( écart avec le résultat opérationnel avant amortissements lié en partie à des éléments non cash : amortissements et impact IFRS 16, sans effet sur la trésorerie)
- Renforcement de la structure financière
- Lancement commercial de la nouvelle version de la plateforme Winamp for Creators
- Cap vers de nouveaux partenariats stratégiques sur cette fin 2025 et sur 2026

Valeurs associées

LLAMA GROUP
0,5430 EUR Euronext Paris +1,50%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bâtiments en construction à Hangzhou, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, le 15 septembre 2025 ( AFP / - )
    Chine: l'industrie et la consommation marquent le pas
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:12 

    La croissance de la production industrielle et celle des ventes au détail en Chine ont ralenti en août davantage qu'attendu, symptômes des difficultés persistantes de la deuxième économie mondiale, indiquent des données officielles publiées lundi. La crise prolongée ... Lire la suite

  • Premier secrétaire du parti socialiste français de gauche (PS) Olivier Faure assiste à la "Fête de l'Humanité" organisé par le journal communiste français L'Humanité, à Bretigny-sur-Orge, au sud de Paris, le 13 septembre 2025 ( AFP / Ian LANGSDON )
    Lecornu recevra les socialistes mercredi, annonce Olivier Faure
    information fournie par AFP 15.09.2025 09:08 

    Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu recevra mercredi matin les responsables du Parti socialiste, avec qui il devra négocier à l'automne un accord sur le budget 2026 pour éviter une censure, a annoncé leur Premier secrétaire Olivier Faure. "On a rendez-vous ... Lire la suite

  • Sophie Binet à Mertzwiller, le 5 juin 2025. ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Sophie Binet (CGT) exhorte le patronat à arrêter de "pleurnicher"
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:07 

    La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a exhorté lundi le patronat à arrêter de "pleurnicher" et à cesser de faire des "caprices d'enfants gâtés", mettant en avant les "milliards d'aides consenties" chaque année aux entreprises. La numéro un de la centrale ... Lire la suite

  • ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Rheinmetall s'agrandit avec une acquisition dans la construction navale militaire
    information fournie par Boursorama avec AFP 15.09.2025 09:02 

    Le géant de l'armement allemand Rheinmetall a annoncé dimanche soir être parvenu à un accord avec le groupe de chantiers navals Lürssen pour acquérir sa division militaire Naval Vessels Lürssen (NVL), et élargir son portefeuille à la construction navale. "Avec ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank