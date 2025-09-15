Llama Group : un premier semestre 2025 marqué par des avancées stratégiques majeures et le lancement de Winamp for Creators

Llama Group (ISIN : BE0974334667 / Mnémonique : ALLAM), société cotée sur Euronext Growth Paris et Bruxelles, annonce un premier semestre 2025 riche en réalisations et en avancées Corporate déterminantes. Après avoir posé en 2024 les fondations de sa transformation, le Groupe entre dans une phase d’accélération, portée par le lancement de nouvelles plateformes et par le renforcement de sa structure financière:





- Chiffre d’affaires normalisé consolidé1 : 1,13 M€, en croissance de +8 % par rapport à juin 2024

- Résultat opérationnel courant avant amortissements : -1,74 M€, amélioration de 24% par rapport à juin 2024 (-2,3 M€)

- Résultat net : -3,1 M€ ( écart avec le résultat opérationnel avant amortissements lié en partie à des éléments non cash : amortissements et impact IFRS 16, sans effet sur la trésorerie)

- Renforcement de la structure financière

- Lancement commercial de la nouvelle version de la plateforme Winamp for Creators

- Cap vers de nouveaux partenariats stratégiques sur cette fin 2025 et sur 2026