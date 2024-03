Llama Group SA - Communiqué de presse

Llama Group SA et sa filiale Winamp révèlent une vision audacieuse pour l'avenir de l'industrie musicale.

En tant que pionnier dans le monde de la musique numérique, Llama Group et sa filiale Winamp sont ravis de partager leurs projets ambitieux pour l'avenir.

La procédure de réorganisation judiciaire au niveau de Llama Group SA combinée à la chute du cours du titre Azerion durant l’année 2023 a eu un impact significatif sur l’ensemble des entités du groupe et à malheureusement ralenti le développement du projet Winamp. La procédure d’appel réalisée par 2 créanciers a eu pour effet de prolonger cet état d’incertitude au niveau du groupe jusqu’au début du mois de février 2024.

Cet état d’incertitude a néanmoins eu pour effet positif d’encourager le groupe à se réorganiser en profondeur et à utiliser ses ressources financières avec prudence et efficacité. Le plan de réorganisation de Llama Group SA étant définitivement validé par la Cour d’Appel de Bruxelles le 8 février 2024, le développement du projet Winamp a pu reprendre son cours avec un planning revu qui se veut ambitieux mais réaliste."