 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 777,00
+0,14%
Indices
Chiffres-clés

Llama Group convoque ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group
information fournie par Boursorama CP 11/09/2025 à 08:30

Le Conseil d’administration de Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce sa décision de soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 25 septembre 2025 à 10h00 au siège social de la société à Bruxelles, un projet de changement de dénomination sociale de la société, qui deviendrait Winamp Group SA.

Le choix de la dénomination Winamp Group répond à plusieurs objectifs :

- Capitaliser sur une marque iconique : Winamp est une marque mondiale reconnue, disposant d’une notoriété et d’une légitimité uniques dans l’univers de la musique numérique.

- Renforcer la visibilité internationale : le nouveau nom permettra d’accroître la reconnaissance et l’attractivité du Groupe auprès des artistes, partenaires et investisseurs à travers le monde.

- Aligner l’identité de la maison mère sur son projet stratégique : en devenant Winamp Group, la société confirme son ambition de faire de Winamp la plateforme centrale de services pour les artistes indépendants et les créateurs de contenu.

Valeurs associées

LLAMA GROUP
0,5390 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 11.09.2025 08:39 

    (Actualisé avec Heathrow, Energean) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse ... Lire la suite

  • salle de presse de la BCE (Crédits: BCE)
    Taux de la BCE : suivrez la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45
    information fournie par Boursorama 11.09.2025 08:09 

    La présidente de la Banque centrale européenne devrait s'exprimer ce jeudi à 14h45, quelques minutes après l'annonce très attendue de la décision de politique monétaire du Conseil des gouverneurs. Si le maintien du taux de dépôt à 2 % semblait probable à l'ouverture ... Lire la suite

  • Technip Energies Malaisie Rapid (Crédit: / Technip Energies)
    A suivre aujourd'hui... Technip Energies
    information fournie par AOF 11.09.2025 08:02 

    (AOF) - Technip Energies a signé un accord définitif en vue d’acquérir l’activité Advanced Materials & Catalysts de la société Ecovyst, un leader mondial des catalyseurs de spécialité et des matériaux avancés, pour un prix de 556 millions de dollars, soit environ ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.09.2025 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank