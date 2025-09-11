Llama Group convoque ses actionnaires pour approuver son changement de nom en Winamp Group

Le Conseil d’administration de Llama Group SA (Euronext Growth Paris & Bruxelles : ALLAM) annonce sa décision de soumettre à l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, qui se tiendra le 25 septembre 2025 à 10h00 au siège social de la société à Bruxelles, un projet de changement de dénomination sociale de la société, qui deviendrait Winamp Group SA.



Le choix de la dénomination Winamp Group répond à plusieurs objectifs :



- Capitaliser sur une marque iconique : Winamp est une marque mondiale reconnue, disposant d’une notoriété et d’une légitimité uniques dans l’univers de la musique numérique.



- Renforcer la visibilité internationale : le nouveau nom permettra d’accroître la reconnaissance et l’attractivité du Groupe auprès des artistes, partenaires et investisseurs à travers le monde.



- Aligner l’identité de la maison mère sur son projet stratégique : en devenant Winamp Group, la société confirme son ambition de faire de Winamp la plateforme centrale de services pour les artistes indépendants et les créateurs de contenu.