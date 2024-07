LLAMA GROUP confirme le lancement le 2 Juillet de la nouvelle plateforme Creator de Winamp

Organisation d’une visioconférence dédiée aux actionnaires et investisseurs: Jeudi 4 juillet à 18H00.



LLAMA GROUP annonce le lancement de la nouvelle plateforme Creator de Winamp, filiale à 100% de Llama Group, le 2 juillet à 13h.

Cette plateforme a vocation à fédérer l’ensemble des flux monétaires d’un artiste, lui offrir tous les services utiles à sa distribution et monétisation, la gestion de son catalogue, et les outils de promotion de ses œuvres.



Creator de Winamp ambitionne d’être pour les créateurs, la plateforme la plus complète du marché avec une offre large correspondant aux besoins évoluant des artistes.

Les axes principaux qui ont guidé la création de cette plateforme, et qui porteront sa croissance sont notamment :

• Diversification des revenus d’un artiste pour ne pas dépendre des plateformes de streaming peu rémunératrices

• Une plus grande autonomie de gestion et de diffusion des œuvres

• Une fusion de l’ensemble des outils nécessaires à la simplification et la bonne gestion d’une carrière

• Une volonté de rapprocher les artistes de ses fans et créer un lien direct avec sa communauté.

• Une transparence réelle sur la provenance des différents revenus et des outils statistiques de qualité.

Winamp lancera en même temps une plateforme afin de recruter des collaborateurs dans le monde avec une possibilité de partager certains types de revenus.