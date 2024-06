LLAMA GROUP annonce la signature d’un accord définitif avec Azerion

LLAMA GROUP annonce avoir finalisé un accord définitif avec Azerion, sans qu'aucune des parties n'admette de responsabilité ou d'acte répréhensible, réglant toutes les réclamations juridiques potentielles entre les parties.



Pour rappel, le 22 novembre 2022, LLAMA GROUP a annoncé la cession de la division TARGETSPOT à Azerion (cp-targetspot-azerion-fr.pdf (llama-group.com)), comprenant, outre la part en numéraire versée à ce jour, un paiement en actions AZERION de 2 782 644 actions.



Cet accord permet à LLAMA GROUP de tourner définitivement la page de la vente de TARGETSPOT et de disposer des ressources financières pour poursuivre son activité et financer le lancement de sa nouvelle plateforme, attendu le 2 juillet.



Cet accord prévoit :

- Un versement de 3 M€ à Llama Group, dont 0,5 M€ versé à la signature de l'accord, le solde étant à recevoir le 15 juillet 2024.

- Prolongation de la date de calcul de la garantie de prix de l’action au 31 décembre 2025 au lieu du 31 décembre 2024.

-Augmentation du montant maximum garanti de 2 000 000 € jusqu'à 7 054 780 € avec la mise en place d'un nouveau mécanisme de partage de valeur lié à la valeur des actions Azerion.



Actuellement, Llama Group détient 1 477 861 actions Azerion.



LLAMA GROUP se réjouit de cet accord et entend se concentrer pleinement sur le développement de son offre et la réalisation de sa feuille de route.