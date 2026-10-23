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LKQ s'effondre après avoir retiré ses prévisions annuelles et nommé un nouveau directeur général
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 14:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de LKQ Corp ( LKQ.O ) chutent de plus de 16 % à 18,85 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fournisseur de pièces automobiles retire ses prévisions pour l'exercice 2026, invoquant de faibles performances en Europe

** Il table sur un bénéfice par action ajusté au troisième trimestre compris entre 0,47 et 0,53 dollar , selon les résultats préliminaires , contre une estimation de 0,69 dollar selon les données de LSEG

** La société attribue la sous-performance en Europe à des perturbations liées à la mise en œuvre d’un système ERP en Allemagne et à une baisse des volumes au Royaume-Uni et au Benelux

** La société annonce avoir nommé Salvatore Abbate, ancien directeur général de Veritiv, au poste de directeur général, à compter du 15 décembre 2026

** M. Abbate succède à Justin Jude, directeur général depuis 2024, qui quitte ses fonctions avec effet immédiat

** À la clôture d'hier, l'action avait reculé d'environ 26 % depuis le début de l'année

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