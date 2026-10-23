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LKQ retire ses prévisions pour 2026 et nomme un nouveau directeur général dans un contexte de ralentissement en Europe
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 15:20

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O a retiré vendredi ses prévisions annuelles, invoquant des résultats décevants en Europe, et a annoncé que Salvatore Abbate prendrait la tête de l'entreprise en décembre, succédant ainsi à l'actuel directeur général, Justin Jude.

L'action de la société a chuté de 17% en pré-ouverture à la suite de cette annonce.

* Le retrait de ses prévisions annuelles intervient après que LKQ a revu à la baisse , en juillet, ses perspectives pour 2026 , invoquant une faible demande en Europe

* LKQ s'attend à ce que cette région constitue le principal frein à ses résultats du troisième trimestre, qui seront publiés le 29 octobre

* Le chiffre d’affaires organique des pièces détachées et des services en Europe devrait reculer de 9,8% par rapport à l’année précédente au cours de ce trimestre, dans un contexte de perturbations opérationnelles en Allemagne et d’un ralentissement de la demande sur d’autres marchés clés

* En janvier, LKQ avait indiqué que son conseil d’administration avait entamé l’examen d’alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente , suite aux pressions exercées par l’investisseur activiste Ananym Capital pour que la société cède ses activités européennes et augmente ses rachats d’actions

* Les investisseurs activistes ciblent de plus en plus les équipementiers automobiles, les poussant à céder leurs actifs à croissance plus lente et à intensifier leurs rachats d’actions. La société Genuine Parts a annoncé en février qu’elle se scinderait en deux entités suite aux pressions exercées par l’investisseur activiste Elliott Investment Management

* Le directeur général nouvellement nommé, Salvatore Abbate, occupait auparavant le poste de directeur général de Veritiv Corp, une société d’emballage et de distribution rachetée par Clayton, Dubilier & Rice en 2023

* LKQ prévoit un bénéfice ajusté au troisième trimestre compris entre 47 et 53 centimes par action, bien en deçà des estimations des analystes qui s’élèvent à 69 centimes, selon les données compilées par LSEG

* La société table sur un chiffre d'affaires trimestriel de 3,32 milliards de dollars, contre des estimations de 3,41 milliards de dollars

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