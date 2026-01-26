LKQ étudie les options stratégiques, y compris la vente

LKQ Corp LKQ.O a déclaré lundi que son conseil d'administration avait lancé un examen des alternatives stratégiques, y compris une éventuelle vente de la société.