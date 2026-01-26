LKQ étudie les options stratégiques, y compris la vente

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par CoinShares•26.01.2026•16:00•
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,73 milliard de dollars de sorties nettes la semaine passée, le montant le plus élevé depuis mi-novembre 2025, traduisant la prudence des investisseurs. Ce mouvement s'explique notamment par la ...
La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel Beyond Meat BYND.O a été poursuivie en justice par des actionnaires ...
Vers un léger repli du marché du travail aux Etats-Unis, ralentissement de l'inflation dans la zone euro, anticipation de mesures de relance en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'équilibre mondial évolue, en particulier dans un contexte ...
