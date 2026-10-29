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LKQ en hausse après avoir mis fin à son examen stratégique et prolongé son programme de rachat d'actions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:21

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** L'action du distributeur de pièces automobiles LKQ LKQ.O progresse de 3,6 % à 17,77 dollars en pré-ouverture

** La société annonce avoir suspendu l'examen des alternatives stratégiques , y compris une éventuelle cession de son segment « Specialty »

** Le conseil d’administration prolonge le programme de rachat d’actions de deux ans, jusqu’au 25 octobre 2028, avec 1,5 milliard de dollars encore disponibles pour des rachats dans le cadre de l’autorisation actuelle

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 50 cents, est inférieur aux estimations moyennes des analystes (56 cents), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, à 3,32 milliards de dollars, est inférieur aux estimations de 3,36 milliards de dollars

** Ces résultats avaient été en grande partie préannoncés le 23 octobre, date à laquelle le titre avait atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 17,42 dollars, la société ayant retiré ses prévisions pour l'exercice 2026

** Depuis la clôture précédente, le titre a perdu 43,08 % depuis le début de l'année

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