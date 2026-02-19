 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LKQ chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de l'équipementier automobile LKQ

LKQ.O chutent de 7,4 % à 30,8 $ avant bourse

** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, sous la pression d'une demande européenne plus faible et de l'incertitude concernant les changements tarifaires

** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 2,90 et 3,20 dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (3,29 dollars) - données compilées par LSEG

** Bénéfice trimestriel ajusté par action de 59 cents, inférieur aux estimations des analystes de 65 cents

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de près de 2,7% pour atteindre 3,3 milliards de dollars, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars

** LKQ a chuté de 17,8% en 2025

Valeurs associées

LKQ
33,2200 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank