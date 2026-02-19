LKQ chute après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 février - ** Les actions de l'équipementier automobile LKQ
LKQ.O chutent de 7,4 % à 30,8 $ avant bourse
** La société prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations de Wall Street, sous la pression d'une demande européenne plus faible et de l'incertitude concernant les changements tarifaires
** Le bénéfice ajusté par action pour l'année fiscale 26 devrait se situer entre 2,90 et 3,20 dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (3,29 dollars) - données compilées par LSEG
** Bénéfice trimestriel ajusté par action de 59 cents, inférieur aux estimations des analystes de 65 cents
** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre a augmenté de près de 2,7% pour atteindre 3,3 milliards de dollars, contre des estimations de 3,25 milliards de dollars
** LKQ a chuté de 17,8% en 2025
