 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 054,03
-0,69%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Livraisons record pour Leapmotor (Stellantis) en octobre, l'expansion mondiale accélère
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 16:52






Leapmotor annonce un mois d'octobre record avec 70 289 véhicules livrés en Chine, soit une hausse de 5,45% sur un mois et de 84% sur un an. Le constructeur de véhicules électriques signe ainsi un sixième mois consécutif de croissance record, avec 465 805 livraisons sur les dix premiers mois de 2025 (+120,7%).

Le modèle B10, lancé en avril, soutient la dynamique du marché chinois, tandis que le C10, en versions 100% électrique (BEV) et à autonomie étendue (REEV), reste un modèle phare. Le nouveau grand SUV D19, dévoilé le 16 octobre, sera livré à compter du premier semestre 2026.

À l'international, Leapmotor accélère : la B10 a été lancée en Europe dès septembre et le C10 AWD a été présenté à Zurich, affichant 598 ch et une recharge de 30% à 80% en 22 minutes. En France, la marque enregistre 418 immatriculations en octobre et lance le B10 dans 126 points de vente, confirmant sa montée en puissance sur le marché local.











Valeurs associées

STELLANTIS
8,633 EUR MIL -2,51%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Global Financial Leaders' Investment Summit
    Goldman Sachs et Morgan Stanley mettent en garde sur une possible correction
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:59 

    par Manya Saini et Niket Nishant Les directeurs généraux des banques américaines Morgan Stanley et Goldman Sachs ont averti mardi que les marchés d'actions pourraient se diriger vers un repli, soulignant les inquiétudes croissantes liées aux valorisations élevées ... Lire la suite

  • Sommet du lobby automobile français PFA à Paris
    Renault propose de geler pour dix ans la réglementation UE pour les petits EV
    information fournie par Reuters 04.11.2025 16:54 

    Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer la concurrence chinoise ... Lire la suite

  • L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou pose pour une session de photos, le 8 octobre 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    80 ans après, un récit sur le procès de Nuremberg salué par le prix Renaudot
    information fournie par AFP 04.11.2025 16:51 

    L'écrivain, réalisateur et grand reporter Alfred de Montesquiou a créé la surprise mardi en remportant le prix Renaudot de l'essai, avec son récit "Le crépuscule des hommes" qui raconte, 80 ans après, le procès de Nuremberg par les journalistes l'ayant couvert. ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    SCHLUMBERGER : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 04.11.2025 16:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank