Livraisons record pour Leapmotor (Stellantis) en octobre, l'expansion mondiale accélère
Leapmotor annonce un mois d'octobre record avec 70 289 véhicules livrés en Chine, soit une hausse de 5,45% sur un mois et de 84% sur un an. Le constructeur de véhicules électriques signe ainsi un sixième mois consécutif de croissance record, avec 465 805 livraisons sur les dix premiers mois de 2025 (+120,7%).
Le modèle B10, lancé en avril, soutient la dynamique du marché chinois, tandis que le C10, en versions 100% électrique (BEV) et à autonomie étendue (REEV), reste un modèle phare. Le nouveau grand SUV D19, dévoilé le 16 octobre, sera livré à compter du premier semestre 2026.
À l'international, Leapmotor accélère : la B10 a été lancée en Europe dès septembre et le C10 AWD a été présenté à Zurich, affichant 598 ch et une recharge de 30% à 80% en 22 minutes. En France, la marque enregistre 418 immatriculations en octobre et lance le B10 dans 126 points de vente, confirmant sa montée en puissance sur le marché local.
Valeurs associées
|8,633 EUR
|MIL
|-2,51%
