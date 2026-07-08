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Livraisons de Boeing : Jefferies anticipe un 2e trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 12:12

L'analyste reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 295 USD.

C'est une habitude : Boeing publie tous les seconds mardis de chaque mois ses chiffres de livraisons d'appareils concernant le mois précédent. Ainsi, le 14 juillet prochain, l'avionneur dévoilera ses chiffres de livraisons pour le mois de juin. Et à ce titre, Jefferies anticipe d'ores et déjà 63 livraisons d'appareils, un chiffre qui porterait le total du deuxième trimestre à 168 avions, soit 4% au-dessus de son estimation initiale. La raison de ce dépassement ? De meilleures livraisons de 737 MAX.

Le bureau d'études rapporte en effet que les lignes de production du 737 à Renton (Etat de Washington) fonctionnent désormais au rythme de 47 appareils par mois après le feu vert de la FAA, tandis que les livraisons du 787 devraient progressivement bénéficier du rétablissement des approvisionnements en moteurs.

Jefferies maintient ses hypothèses de 499 livraisons de 737 et 100 livraisons de 787 en 2026, estimant que la montée en cadence de la production reste un élément clé du redressement des flux de trésorerie de Boeing.

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