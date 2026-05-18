LiveRamp s'envole après l'accord de rachat de 2,2 milliards de dollars par Publicis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour)

18 mai - **Les actions de la société de collaboration de données LiveRamp RAMP.N bondissent de 27,7 % à 37,88 $ avant l'ouverture du marché

** L'agence de publicité française Publicis PUBP.PA s'engage à racheter RAMP pour une valeur d'entreprise totale d'environ 2,2 milliards de dollars en espèces

** L'action PUBP progresse de 3,2 %

** La société paiera 38,50 $ par action RAMP, ce qui représente une prime d'environ 30 % par rapport à leur cours de clôture de vendredi, à 29,66 $

** PUBP relève ses objectifs de croissance à taux de change constant pour 2027 et 2028 à 7-8 % pour le chiffre d'affaires net et à 8-10 % pour le bénéfice par action, contre respectivement 6-7 % et 7-9 % auparavant

** La transaction devrait être finalisée d'ici fin 2026; elle devrait avoir un effet relutif sur le BPA dès la première année

** Cinq analystes attribuent à l'action RAMP la note "acheter" et quatre la note "conserver", avec un objectif de cours médian de 36,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action RAMP est restée stable depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture; PUBP a perdu plus de 10 % sur la même période