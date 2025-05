Live Nation s'associe à Centennial Yards Company pour ouvrir une salle de spectacle à Atlanta

AOF - EN SAVOIR PLUS

La nouvelle salle pourra accueillir tous les types de spectacles, que ce soit des têtes d'affiche nationales aux artistes en tournée internationale, en passant par des artistes locaux. Elle sera conçue avec une attention particulière portée aux fans, elle offrira une qualité sonore exceptionnelle et une visibilité optimale.

L'objectif est de transformer un quartier longtemps sous-exploité d'Atlanta, en un quartier dynamique et piétonnier alliant sport, culture, vie communautaire et commerces.

(AOF) - Centennial Yards Company a signé un bail à long terme avec Live Nartion, pour l’implantation d’une nouvelle salle de concert et de divertissement au cœur du centre-ville d’Atlanta, dans l’État américain de la Géorgie. Ce nouveau lieu d’une capacité de 5 300 places, baptisé Live Nation, est destiné à devenir le point d’ancrage du quartier sportif et de divertissement en construction de Centennial Yards.

