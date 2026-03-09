Live Nation fait un bond en avant alors qu'elle aurait conclu un accord antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le troisième point pour indiquer que Politico rapporte, et non Axios)

9 mars - ** Les actions de Live Nation Entertainment LYV.N ont gagné 9,3 % à 170,06 $ avant la mise sur le marché, suite à des informations selon lesquelles l'entreprise a conclu un accord dans le cadre d'un procès antitrust aux États-Unis ** Le règlement éviterait la vente forcée de son unité Ticketmaster, une demande clé dans le cadre de la poursuite, mais inclurait des concessions sur les contrats de billetterie et l'utilisation des amphithéâtres, selon Bloomberg News ** Politico rapporte que l'accord avec le ministère américain de la Justice exige que LYV paie environ 200 millions de dollars de dommages-intérêts.

** Le DOJ et plus de deux douzaines d'États ont poursuivi LYV en mai 2024, alléguant que l'entreprise a illégalement gonflé le prix des billets de concert et porté préjudice aux artistes, des allégations qu'elle a qualifiées d'infondées.

** Jusqu'à la clôture de vendredi, les actions de LYV ont progressé de ~10% depuis le début de l'année, surpassant la baisse de 1,5% du S&P 500 .SPX , et se situant environ 11% en dessous de leur plus haut intraday historique de 175,25 $ de septembre 2025.

** La note moyenne de 26 analystes sur le titre est "acheter" avec un objectif de prix médian de 181,00 $, selon les données de LSEG