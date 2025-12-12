Live Nation et Ticketmaster doivent faire face à une vaste action collective sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Un juge fédéral de Californie a décidé vendredi que Live Nation LYV.N et sa filiale Ticketmaster devaient faire l'objet d'une action collective au nom de millions d'Américains pour avoir prétendument surfacturé des événements dans de grandes salles de concert à travers le pays. Le juge George Wu, du district de Los Angeles, a statué que les plaignants remplissaient les critères nécessaires pour étendre leur action en justice à une action collective demandant 15 ans de dommages et intérêts présumés liés à l'achat de plus de 400 millions de billets. Live Nation avait demandé à M. Wu de refuser de certifier l'action en tant qu'action collective. La société et les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le recours collectif concerne les consommateurs qui ont acheté des billets directement auprès de Ticketmaster ou d'une société affiliée à Live Nation pour des événements organisés dans les principales salles de spectacle depuis 2010.

Live Nation, basée à Beverly Hills, en Californie, a été accusée dans le procès de 2022 de monopoliser les services de billetterie, ce qui lui a permis de pratiquer des prix artificiellement élevés en violation du droit de la concurrence.

Live Nation et Ticketmaster ont nié tout acte répréhensible.

Dans leur opposition à la certification du recours collectif, Live Nation et Ticketmaster ont déclaré à Wu que les questions individualisées concernant les billets vendus dans 1 000 lieux rendaient impossible la tenue d'un procès unique sur les allégations des plaignants.

Live Nation a déclaré que ce sont les salles, et non Ticketmaster, qui fixent les frais payés par les fans, souvent en fonction des spectacles. En octobre, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre une demande de Live Nation et de Ticketmaster visant à sortir le procès de la cour fédérale et à le soumettre à un arbitrage privé.

Live Nation fait face à d'autres poursuites antitrust concernant ses pratiques de billetterie, y compris une action antitrust déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan par le ministère américain de la justice et un groupe d'États. La société a nié tout acte répréhensible dans cette affaire.