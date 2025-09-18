Live Nation en baisse après que la FTC engage des poursuites au sujet de la vente de billets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 septembre - ** Les actions de Live Nation LYV.N chutent de 2,3 % à 165,53 $
** La Federal Trade Commission américaine poursuit LYV et son unité de vente de billets Ticketmaster pour "tactiques illégales de revente de billets"
** La FTC poursuit également les entreprises pour avoir "trompé les artistes et les consommateurs sur les prix et les limites des billets"
** Jusqu'à la dernière clôture, LYV a augmenté de ~31 % depuis le début de l'année
