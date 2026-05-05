Live Nation affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à une demande soutenue pour les concerts

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Live Nation Entertainment LYV.N a dépassé mardi les prévisions des analystes concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, soulignant la demande soutenue pour les concerts et les événements en direct, alors même que la société mère de Ticketmaster fait face à une surveillance réglementaire et judiciaire de plus en plus stricte.

La société a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 3,8 milliards de dollars, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 3,57 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La demande pour la musique live est restée solide, les fans privilégiant les dépenses liées aux expériences malgré une incertitude économique générale.

* Live Nation, le plus grand promoteur de concerts au monde, s'est appuyé sur les tournées à succès d'artistes majeurs et sur la hausse des prix des billets pour stimuler sa croissance.

* “Nous avons déjà réservé plus de 85 % de nos spectacles dans les grandes salles pour l'année, avec un nombre de spectacles en hausse d'une année sur l'autre dans les stades, les arènes et les amphithéâtres”, a déclaré Michael Rapino, directeur général de Live Nation.

* Ces résultats interviennent alors que Live Nation subit une pression croissante de la part des régulateurs et des législateurs américains concernant des problèmes de concurrence dans le secteur des événements en direct.

* Le mois dernier, un jury new-yorkais a conclu que Live Nation détenait des monopoles illégaux sur le marché des services de billetterie pour plus de 200 grandes salles de concert, ainsi que sur le marché de dizaines de grands amphithéâtres de concert réservés par des artistes.

* Les billets vendus jusqu'à fin avril pour les concerts de Live Nation en 2026 ont augmenté de 11%, pour atteindre plus de 107 millions.

* La société a enregistré une perte d'exploitation de 371 millions de dollars, affectée par une provision juridique de 450 millions de dollars, et a averti que le résultat d'exploitation de 2026 serait affecté par cette charge.

* Elle a déclaré une perte de 1,85 dollar par action, contre une perte de 32 cents par action un an plus tôt.