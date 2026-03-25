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LIV Golf attaqué en justice par la distillerie Long Island Vodka au sujet de la marque déposée
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

LIV Golf a été attaqué en justice par la distillerie new-yorkaise Long Island Vodka, qui accuse le circuit de golf masculin soutenu par l'Arabie saoudite de "submerger" sa marque, de semer la confusion dans l'esprit des consommateurs et de faire baisser les ventes en vendant de l'alcool et des vêtements portant la marque LIV, en violation de sa marque déposée.

Fondée en 2007 dans une grange à chevaux de Long Island, à North Fork, Long Island Vodka affirme produire des liqueurs, des whiskys et des cocktails, ainsi que sa vodka phare LíV, fabriquée à partir de pommes de terre locales, et vendre des t-shirts, des casquettes et d'autres vêtements de sa propre marque.

Dans une plainte déposée lundi, la distillerie basée à Baiting Hollow, dans l'État de New York, accuse LIV Golf de "violation flagrante de marque" par le biais de partenariats avec des entreprises telles que Treasury Wine Estates TWE.AX et DAOU Vineyards, et de la promotion de boissons telles que LIV Clubhouse Cooler, LIV Transfusion Cocktail et LIV It Up Bloody Mary dans des publicités et à l'occasion de tournois.

"Les distributeurs, les détaillants, les partenaires de l'hôtellerie et les consommateurs ont déjà fait l'expérience d'une confusion réelle quant à l'affiliation de la marque LíV à LIV Golf", indique la plainte. "Les consommateurs croient à tort que LIV est de mèche avec une entreprise très controversée et fortement commercialisée, soutenue par un immense fonds souverain étranger, ce qui va à l'encontre de la marque LíV, authentique, pionnière et artisanale, que LIV s'est efforcée de construire."

LIV Golf n'a pas répondu immédiatement mercredi aux demandes de commentaires.

Long Island Vodka, également connue sous le nom de Long Island Spirits, a déposé sa plainte devant le tribunal fédéral de Central Islip, dans l'État de New York.

Elle demande des dommages-intérêts compensatoires, des dommages-intérêts punitifs pour infraction délibérée et une injonction pour empêcher LIV Golf d'utiliser "LIV" pour vendre de l'alcool et des vêtements. LIV Golf a été fondé en 2021 grâce à un financement du fonds souverain d'Arabie saoudite et rivalise avec le PGA Tour. Certains critiques considèrent LIV Golf comme un moyen pour la monarchie saoudienne de détourner l'attention de son bilan en matière de droits de l'homme.

Le circuit a dû faire face à d'autres contestations juridiques concernant les droits de marque, notamment de la part d'Adidas ADSGn.DE et du propriétaire de la boîte de nuit LIV à Miami Beach, en Floride.

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