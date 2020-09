Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lituanie, Pologne et Roumanie pour un plan européen d'aide à la Biélorussie Reuters • 21/09/2020 à 09:44









VILNIUS, 21 septembre (Reuters) - La Lituanie, la Pologne et la Roumanie vont inviter leurs partenaires européens à adopter un ensemble de mesures de soutien à la Biélorussie lors du Conseil des 24 et 25 septembre, a fait savoir Vilnius lundi. Les trois Etats membres proposent notamment l'instauration d'un régime commercial préférentiel, la possibilité d'entrer dans l'UE sans visa et un soutien de la candidature biélorusse à l'Organisation mondiale du commerce, précise le président lituanien Gitanas Naus?da dans un communiqué. Vilnius, Varsovie et Bucarest prônent en outre une aide financière aux réformes, à la diversification du secteur énergétique et à la transition vers une économie de marché. Dans une déclaration distincte, les trois chefs d'Etat parlent de "propositions pour une Biélorussie démocratique". Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a souhaité jeudi que l'Union européenne offre à la Biélorussie une aide d'au moins un milliard d'euros dans le cadre d'un "plan de marshal" pour sa reconstruction. (Andrius Sytas, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.