Lithium Americas en pourparlers avec les États-Unis et GM pour l'exploitation d'une mine au Nevada ; les actions montent en flèche

(Mises à jour)

24 septembre - ** Les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de70 % à5,22 $ dans les transactions de pré-marché

** Reuters a rapporté mardi que l'administration Trump cherche à obtenir une participation allant jusqu'à 10 % dans LAC dans le cadre des pourparlers sur un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour la mine de lithium Thacker Pass de LAC

** LAC a confirmé mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors GM.N - son partenaire dans la coentreprise Thacker Pass - au sujet du premier prélèvement sur le prêt de 2,26 milliards de dollars

** La société n'a pas indiqué si le gouvernement américain envisageait d'acquérir une participation de 10 % dans LAC

** La mine du Nevada devrait être la plus grande source de lithium de l'hémisphère occidental

** L'administration Trump a récemment pris des participations dans des entreprises américaines, les dernières étant Intel INTC.O et MP Materials MP.N .

** LAC a scindé ses activités nord-américaines et argentines en novembre afin de se concentrer sur la mine

** Les nouvelles stimulent également les actions d'autres mineurs de lithium: Albemarle ALB.N en hausse de 4%, Sigma Lithium SGML.O en hausse de 5,3%, les actions cotées en bourse de SQM SQM.N en hausse de 2,6%

** Les actions ont gagné environ 3 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture