Lithium Americas en discussion avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors pour la mine de Thacker Pass

Lithium Americas LAC.TO a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors GM.N pour renégocier les conditions du prêt de 2,26 milliards de dollars accordé à la société pour son projet de lithium Thacker Pass.

Reuters a rapporté en exclusivité les discussions qui ont eu lieu mardi.