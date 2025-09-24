 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lithium Americas en discussion avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors pour la mine de Thacker Pass
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lithium Americas LAC.TO a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors GM.N pour renégocier les conditions du prêt de 2,26 milliards de dollars accordé à la société pour son projet de lithium Thacker Pass.

Reuters a rapporté en exclusivité les discussions qui ont eu lieu mardi.

Valeurs associées

GENERAL MOTORS
58,590 USD NYSE -0,49%
LITHIUM
4,220 CAD TSX -7,46%
