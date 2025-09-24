Lithium Americas en discussion avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors pour la mine de Thacker Pass

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Lithium Americas LAC.TO a déclaré mercredi qu'elle était en pourparlers avec le ministère américain de l'Énergie et General Motors GM.N pour renégocier les conditions du prêt de 2,26 milliards de dollars accordé à la société pour son projet de lithium Thacker Pass.
Reuters a rapporté en exclusivité les discussions qui ont eu lieu mardi.
