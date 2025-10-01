Lithium Americas devrait flamber : prise de participation de 5% des Etats-Unis

(AOF) - Lithium Americas, une société basée à Vancouver et cotée à Wall Street, a indiqué que le ministère américain de l’énergie (DOE) avait pris une participation de 5% dans la société et de 5% dans sa co-entreprise avec General Motors, Thacker Pass. Dans ce cadre, le DOE a procédé au premier versement de 435 millions de dollars sur le prêt de 2,26 milliards de dollars précédemment annoncé. Il a également accepté de reporter 182 millions de dollars de service de la dette sur les cinq premières années.

Thacker Pass est un projet de mine de lithium dans le Nevada.

" Nous apprécions grandement le soutien de l'administration, de General Motors et de nos partenaires dans la promotion de ce projet vital d'envergure mondiale. Ensemble, nous rapatrions la production à grande échelle de lithium aux États-Unis, renforçons la chaîne d'approvisionnement américaine, créons des emplois exceptionnels et améliorons notre sécurité énergétique et notre prospérité à long terme, " a déclaré le PDG, Jonathan Evans.

Pour sa part, GM s'est engagé à acheter jusqu'à 100 % des volumes de production de la phase 1 et jusqu'à 38 % des volumes totaux de production de Thacker Pass pendant 20 ans.

Avant d'investir dans Lithium Americas, le gouvernement américain a déjà annoncé une prise une participation de 10% dans Intel.

