LISI vise un FCF positif en 2026 après €56,1 mlns en 2025
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:02

LISI GFII.PA a dit jeudi viser un nouvel exercice de croissance en 2026 avec la génération d'un free cash flow positif à taux de change et environnement macroéconomique constants, le groupe affichant un free cash flow d'exploitation de 56,1 millions d'euros en 2025.

LISI, qui fournit les industries aéronautique et automobile et a intégré le SBF 120 en décembre, a affiché un chiffre d'affaires "record" de 1,75 milliard d'euros en 2025, en hausse de 8,7% par rapport à 2024.

Son résultat opérationnel courant s'établit à 161 millions d'euros, en progression de 63,2% sur un an.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

