Lisi : une belle ETI industrielle

LISI S.A. est un groupe industriel fournisseur des secteurs de l'aéronautique et de l'automobile. C'est un des leaders mondiaux de la conception et de la fabrication de fixations (fixations de structure, de moteurs, de roues, de panneaux, outillages de pose, vis et écrous etc.…).

Le secteur aéronautique représente 51,5% des ventes, et le secteur automobile, 37%. Pour le reste de son activité, Lisi est un sous-traitant international reconnu et spécialisé dans la fabrication de dispositifs médicaux (implants et instruments) en lien avec la chirurgie osseuse et les technologies chirurgicales avancées. LISI S.A. dispose de 42 sites de production dans le monde. Le groupe emploie 10.000 salariés environ.

La répartition géographique du CA est la suivante : France (29,4%), Union européenne (25,1%), Amérique du Nord (29,6%) et autres (15,9%). Son chiffre d'affaires a approché 1,8 Mds€ en 2024, pour des fonds propres de 1 Mds€ : la société est solide financièrement, et sa rentabilité d'exploitation est correcte, de l'ordre de 5% l'année dernière.

L'action LISI nous semble actuellement constituer une bonne idée d'investissement. Nous avançons plusieurs arguments.

Le premier est que cette belle société devrait probablement connaitre une reprise de ses commandes en liaison avec la hausse planifiée des dépenses militaires françaises et européennes. Certes, LISI n'est pas au départ une société qui travaille pour la défense nationale, mais les besoins vont être tels qu'il est très probable que son savoir-faire en matière de fixations lui permettra de remporter de nouveaux contrats, tant dans la partie aéronautique que pour les équipements de défense conventionnelle au sol (chars, transports de troupes, véhicules d'une façon générale) ... La croissance anticipée du BPA est déjà impressionnante ...

De plus, les révisions de bénéfices du consensus des analystes de Factset sont très positives, et viennent renforcer une dynamique fondamentale très favorable...

Le second argument est qu'avant même cette accélération haussière, le cours de l'action LISI montrait un retard sur sa performance fondamentale. Le graphique ci-dessous montre d'ailleurs que le retour au plus haut de 2017 serait logique, au vu de l'accélération de la dynamique bénéficiaire....

Enfin, le troisième argument se réfère à la dynamique des cours, qui s'est accéléré récemment, au point de déclencher notre signal d'achat stratégique, qui vient rejoindre nos signaux tactiques et megatrend tous à l'achat...