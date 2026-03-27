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LISI renforce son équipe de direction
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 17:51

Le groupe annonce la création d'une Direction générale des opérations, dont la responsabilité est confiée à Benoît Heubert.

"Fort de 28 ans d'expérience acquise dans le groupe Michelin, Benoît Heubert apporte au Groupe LISI une maîtrise éprouvée des enjeux de stratégie industrielle et de pilotage opérationnel au niveau mondial dans des contextes variés et complexes" indique la direction.

Il exerçait depuis six ans la fonction de direction générale d'Euromaster, un spécialiste des services à la mobilité présent dans 17 pays et ayant réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 milliards d'euros.

Emmanuel Viellard, Directeur Général du Groupe LISI, a déclaré : " Il contribuera à la mise en oeuvre de feuille de route du Groupe LISI sur les plans industriels, Achats, Transformation, Organisation et RSE, en relation étroite avec les deux divisions LISI AEROSPACE et LISI AUTOMOTIVE, dont il assurera le suivi de la performance opérationnelle".

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