 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 711,22
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LISI : La tendance baissière peut reprendre
information fournie par TEC 05/09/2025 à 09:01

SYNTHESE

Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 42.4 EUR. Le premier support est à 38.67 EUR, puis à 37.12 EUR et la résistance est à 49.47 EUR, puis à 51.02 EUR.


Dernier cours : 39.7
Support : 38.67 / 37.12
Resistance : 49.47 / 51.02
Opinion court terme : negative
Opinion moyen terme : neutre

LISI : La tendance baissière peut reprendre

LISI : La tendance baissière peut reprendre

Valeurs associées

LISI
40,8500 EUR Euronext Paris +2,90%
COPYRIGHT 2025 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 09:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un A400M de la Luftwaffe, produit par Airbus. (Crédit: P.PIGEYRE/MASTERFILMS / Airbus)
    Airbus a livré 61 appareils en août
    information fournie par AOF 05.09.2025 09:52 

    (AOF) - Airbus a fait le point sur son activité commerciale pour le mois de août 2025. Le groupe aéronautique a ainsi livré 61 avions commerciaux à 39 clients. Depuis le début de l'année 2025, le nombre de livraisons s'élève à 434 appareils à 76 clients. Airbus ... Lire la suite

  • Une publication du compte "Les Jeunes Génération.s" sur un réseau social, le 22 août 2025, appelant à une mobilisation le 10 septembre 2025, suite à un appel initialement lancé par le mouvement "Bloquons tout" contre les coupes budgétaires voulues par le Premier ministre François Bayrou ( AFP / BERTRAND GUAY )
    10 septembre : comment la mobilisation s'est construite sur les réseaux sociaux
    information fournie par AFP 05.09.2025 09:34 

    "Le 10 septembre, la France s'arrête" : apparu en mai dans un canal confidentiel sur Telegram, l'appel a fini par déclencher une effervescence sur les réseaux sociaux, nourrie par un rejet du plan d'économies de François Bayrou puis par le soutien de la gauche. ... Lire la suite

  • François Bayrou à Paris, le 4 septembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )
    Finances publiques : quelle est la situation réelle de la dette publique française ?
    information fournie par Boursorama avec Media Services 05.09.2025 09:23 

    Atteignant quelque 3.300 milliards d'euros, la dette représente désormais près de 114% du produit intérieur brut français. C'est l'argument central de François Bayrou pour obtenir la confiance de l'Assemblée nationale le 8 septembre : la France est au bord du surendettement. ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est photographié à la bourse de Francfort
    Prudence en Europe avant les chiffres de l'emploi américain
    information fournie par Reuters 05.09.2025 09:22 

    Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis qui devrait conforter les paris sur une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) ce ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank