LISI-Ebitda en hausse de 11,4% au S1, objectifs confirmés

LISI GFII.PA a fait état jeudi d'un Ebitda en hausse de 11,4% au premier semestre, citant les gains de productivité et la montée en valeur de son portefeuille produits dans les deux divisions, tout en confirmant ses objectifs.

Le sous-traitant français qui fournit les industries aéronautique et automobile a enregistré 148,3 millions d'euros d'excédent brut d’exploitation courant (Ebitda) sur les six premiers mois de l'année, contre 133,1 millions d'euros un an plus tôt.

LISI a par ailleurs confirmé ses objectifs, après avoir annoncé en février prévoir de poursuivre sa croissance en 2026 tout en générant un free cash-flow positif à taux de change et environnement macroéconomique constant.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)