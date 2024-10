Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lisi: croissance de près de 6% du CA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Lisi affiche un chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2024 en hausse de 8,6% à 1,32 milliard d'euros (+8,9% en organique), avec une croissance de 5,9% (+6,4% en organique) au troisième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier.



'L'activité reste soutenue dans tous les segments du marché aéronautique avec une croissance supérieure à 20%', souligne-t-il, précisant toutefois que l'impact de la grève de Boeing se fera ressentir sur l'activité de Lisi Aerospace exposée à ces programmes.



A ce stade et à taux de change constants, Lisi confirme toujours l'objectif fixé en février dernier lors de la publication des résultats annuels 2023, à savoir l'amélioration de son résultat opérationnel courant et la génération d'un free cash-flow positif.





