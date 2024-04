Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lisi: croissance de 12% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 16:00









(CercleFinance.com) - Lisi fait part d'une croissance de 11,9% de son chiffre d'affaires à 449,3 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024 (+12,5% en organique), tiré par Lisi Aerospace (+26,4%) qui a bénéficié d'une forte demande de l'ensemble du secteur aéronautique.



Les divisions automotive et medical ont par contre vu leurs ventes reculer de 1,2% et de 6,9%, ayant souffert respectivement d'un recul de la production mondiale des clients et d'une normalisation de la demande avec l'ajustement de stocks.



Dans un environnement où les pressions inflationnistes se réduisent, Lisi confirme son objectif fixé en février dernier, à savoir l'amélioration de ses indicateurs financiers de référence que sont le résultat opérationnel courant et le free cash-flow.





