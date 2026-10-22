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LISI-CA au T3 +12,8% avec l'aéronautique et le spatial
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 19:32

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(Dans le premier "bullet point", bien lire "millions")

LISI GFII.PA a fait état jeudi d'une croissance de 12,8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, porté par l'aéronautique et le spatial, et a annoncé prévoir d'augmenter ses capacités de production au quatrième trimestre.

* Le chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois de l’année s’élève à 1,42 milliard d'euros, en hausse de 8,0% sur un an, mais a été impacté notamment par un effet de change moyen négatif de 24,8 millions d'euros et un effet de périmètre de 8 millions lié à la sortie de la société indienne Ankit du périmètre LISI Aerospace.

* La division Aerospace affiche un chiffre d’affaires "record" à neuf mois, selon un communiqué, s'établissant pour la première fois à environ un milliard d'euros.

* "Au quatrième trimestre, les principaux enjeux concerneront l’augmentation des capacités de production et de l’efficacité industrielle", prévoit le groupe dans le communiqué.

* Le chiffre d'affaires de LISI Automotive recule cependant de 5,2% à 407,1 millions d'euros, le groupe citant "un contexte de recul de production mondiale des principaux clients de la division".

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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