Lisi Automotive poursuit son recentrage

(AOF) - LISI Automotive, filiale du Groupe LISI, poursuit sa stratégie de recentrage et entre en négociation exclusive avec ZeroBaseInvest GmbH en vue de la cession de sa filiale française LISI Automotive Nomel SAS. Cette société spécialisée dans la fabrication d’écrous par frappe à froid et de rondelles par découpe verticale notamment pour les marchés automobiles et industrie/distribution va réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 35 millions d’euros en 2024.

Le projet prévoit que les filiales de LISI Automotive continueront d'acheter des rondelles et des écrous destinées aux applications automobiles de ses clients.

Ce projet d'acquisition vient compléter l'offre d'écrous produits par ZerobaseInvest GmbH au travers de sa filiale ZB M+F rachetée à LISI Automotive Former en 2020.

"Cette cession permettra à la division LISI Automotive de poursuivre le recentrage de ses activités sur des solutions de fixations et des composants mécaniques à forte valeur ajoutée destinées à ses clients automobiles", explique le spécialiste des fixations vissées et clippées et des composants mécaniques de sécurité destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et Médical.

Cette opération demeure soumise à la réalisation de conditions et l'obtention des autorisations habituellement nécessaires. Elle devrait être finalisée d'ici la fin du mois de février 2025.

