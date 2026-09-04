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Lisbonne demande à AF-KLM et à Lufthansa des offres améliorées pour TAP
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 16:05
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Le gouvernement portugais a annoncé vendredi avoir demandé à Air France-KLM

AIRF.PA et Lufthansa LHAG.DE d'améliorer leurs offres dans le cadre d'une nouvelle phase portant sur l'acquisition d'une participation minoritaire dans la compagnie nationale TAP.

Les deux compagnies aériennes avait dit fin juillet avoir soumis des offres fermes pour acquérir cette participation de 44,9% dans TAP, l'une des rares compagnies aériennes nationales encore indépendantes.

Le gouvernement portugais avait relancé en juillet 2025 la privatisation de TAP, longtemps repoussée, en vue de céder 49,9% de son capital, dont 5% seront réservés aux employés.

(Sergio Goncalves, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Benjamin Mallet)

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