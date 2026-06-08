Lior Global Partners : Ricardo Kaufmann nommé managing director

(Zonebourse.com) - Lior Global Partners, plateforme intégrée de gestion de fortune et de gestion d'actifs agréée et réglementée à Monaco, annonce l'arrivée de Ricardo Kaufmann au sein du groupe en qualité de managing director.

Dans le cadre de ses fonctions, Ricardo Kaufmann travaillera en étroite collaboration avec les équipes de wealth management, d'asset management et de brokerage afin d'accélérer les initiatives de croissance stratégique, de renforcer davantage les relations avec les clients et de contribuer au développement de Lior Global Partners à Monaco ainsi qu'à travers les Amériques.

Il collaborera étroitement avec les dirigeants déjà en place au sein de chaque ligne d'activités, notamment Nahra Chalouhi, directeur wealth management région MENA et Christophe Barraud, responsable de la gestion discrétionnaire et de la recherche.

Ricardo Kaufmann apporte plus de trente années d'expérience sur les marchés financiers internationaux, avec un parcours couvrant la banque privée, la gestion d'actifs et les activités de courtage. Il contribuera au développement global du groupe en soutenant des initiatives transversales et en favorisant la création de nouvelles opportunités commerciales au sein de ses différentes divisions.

Avant de rejoindre Lior Global Partners, il occupait les fonctions de directeur de la banque privée chez Julius Baer à Monaco. Il a également exercé des responsabilités au sein d'institutions financières internationales de renom, notamment Bank of America, Bulltick Capital Markets, BTG Pactual et J. Safra Sarasin, à travers les Amériques et l'Europe.

Tout au long de sa carrière, Ricardo Kaufmann a développé une expertise dans le conseil aux familles fortunées en matière de structuration patrimoniale complexe et de stratégies d'investissement. Il possède une connaissance particulière des relations transfrontalières avec une clientèle internationale répartie entre l'Amérique latine, l'Europe et les États-Unis.

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