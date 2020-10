Liontrust se défait de plusieurs unités de gestion

(NEWSManagers.com) -

Le gérant britannique Liontrust, qui vient d'acquérir Architas UK pour 75 millions de livres, a décidé de se délester de trois équipes, après une une revue stratégique de ses différents fonds.

Les équipes " Income" Europe et " Macro" , qui gèrent respectivement 122 millions et 92,5 millions d'euros, sont dissoutes. Les fonds European Income et European Enhanced Income ont fusionné avec le Liontrust European Growth, géré par l'équipe de solutions de flux (" cashflow solutions" ). Le fonds Liontrust Macro Equity Income sera intégré dans le fonds Liontrust Income fund, géré par l'équipe actions internationales, et le Liontrust Macro UK Growth sera absorbé par le fonds Liontrust UK Growth.

L'équipe " Income" Asie, et ses 90,3 millions d'euros d'encours, va pour sa part rejoindre la boutique Somerset Capital. Elle emporte avec elle le fonds Liontrust Asia Income, tandis que le Liontrust GF Asia Income sera définitivement fermé. Le principal gérant, Mark Williams, se verra également confier la cogestion du fonds Somerset Emerging Markets Dividend Growth, avec Kumar Pandit.