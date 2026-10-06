Liontrust reprend la gestion de fonds de Hawksmoor

Liontrust a signé un accord pour reprendre les activités de gestion de fonds et de portefeuilles modèles (MPS) de Hawksmoor, a annoncé la société de gestion britannique ce 30 septembre. Ces activités sont exercées par Hawksmoor Fund Management et Hawksmoor Investment Services, et cédées par Hawksmoor Investment Management, filiale de Shackleton Advisers. L’opération apporte environ 1,9 milliard de livres d’encours sous gestion et sous conseil, répartis entre fonds multi-actifs (473 millions), mandats de fonds (1 milliard) et MPS (445 millions).

Liontrust, qui gérait 24 milliards de livres d’encours à la mi-juillet, versera 6 millions de livres à la réalisation, puis jusqu'à 4 millions supplémentaires en deux compléments de prix conditionnés au niveau des revenus, à 12 et 24 mois. Le tout sera réglé en numéraire sur sa trésorerie, pour un montant total pouvant atteindre 10 millions de livres. La finalisation est attendue d’ici le 31 décembre.

L'équipe d’investissement dirigée par Ben Conway, responsable de la gestion de fonds de Hawksmoor, rejoindra le pôle multi-actifs de Liontrust et continuera de gérer les fonds et mandats repris. Les MPS resteront pilotés par Richard Philbin. Il s’agit de la deuxième acquisition de Liontrust cette année, après River Global Holdings, finalisée fin juin.

« L’acquisition envisagée renforce la position de Liontrust auprès des conseillers financiers, notamment grâce à une offre de produits élargie, alors qu’une proportion croissante d’entre eux cherche à s’associer à des gérants spécialisés pour externaliser la gestion de leurs investissements », a commenté John Ions, directeur général de Liontrust.

L'Agefi