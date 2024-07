Liontrust change de président

La société de gestion britannique Liontrust a nommé Luke Savage en qualité de directeur non-exécutif et président. Il entrera en fonction et succèdera à Alastair Barbour à compter du 20 septembre. Luke Savage présidera également le comité de nomination. Alastair Barbour occupait ces fonctions depuis 13 ans et se retirera du conseil d’administration de Liontrust à l’issue de la prochaine assemblée générale annuelle de l’entreprise, programmée le 19 septembre.

Luke Savage est président de Chesnara depuis février 2020 et a occupé un rôle similaire chez Deutsche Numis entre 2022 et 2023. Il a par ailleurs été directeur non-exécutif de DWF Group et Liverpool Victoria Financial Services. Plus tôt dans sa carrière, il a travaillé au sein de Standard Life, Lloyd’s of London, Deutsche Bank et Morgan Stanley.

