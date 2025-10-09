 Aller au contenu principal
Liontown modifie les accords de prêt et d'approvisionnement conclus avec Ford Motor afin d'accroître les liquidités et de réduire les volumes d'achat
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 01:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi avoir modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , dans le but de renforcer les liquidités à court terme et d'obtenir plus de flexibilité dans la commercialisation de la production, alors que la production augmente dans son projet de lithium de Kathleen Valley en Australie occidentale.

Valeurs associées

FORD MOTOR
11,745 USD NYSE -1,51%
LIONTOWN
0,578 EUR Tradegate +8,98%
LIONTOWN
0,6705 USD OTCBB +3,36%
