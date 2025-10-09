Liontown modifie les accords de prêt et d'approvisionnement conclus avec Ford Motor afin d'accroître les liquidités et de réduire les volumes d'achat

Liontown Resources LTR.AX a déclaré jeudi avoir modifié son prêt et ses accords d'approvisionnement en spodumène avec Ford Motor F.N , dans le but de renforcer les liquidités à court terme et d'obtenir plus de flexibilité dans la commercialisation de la production, alors que la production augmente dans son projet de lithium de Kathleen Valley en Australie occidentale.