(NEWSManagers.com) - Lionel Lemarié rejoint Aestiam, société de gestion immobilière anciennement connue sous le nom de Foncia Pierre Gestion, en tant que directeur du développement, annonce-t-il sur Linked-In. L’intéressé vient de quitter La Française où il était directeur commercial dédié à la clientèle institutionnelle. Par le passé, il a aussi été associé et co-fondateur et directeur du développement de Mandarine Gestion. Il a aussi travaillé pour CCR Asset Management et Fédéral Finance Gestion.