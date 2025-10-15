Lion Rock Minerals (Australie) bondit grâce à un placement à prime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de Lion Rock Minerals LRM.AX augmentent jusqu'à 28 % à 0,064 dollar australien, leur niveau le plus élevé depuis le 25 septembre; l'action était en hausse de 16 % en dernier lieu

** La plus forte progression intrajournalière en pourcentage depuis le 12 mai ** L'explorateur d'or et de cuivre reçoit des engagements pour un placement de 8,6 millions de dollars australiens (5,60 millions de dollars américains) de Tronox Holding plc TROX.N .

** Le prix d'émission de 0,056 dollar australien par action représente une prime de 12 % par rapport au dernier niveau de clôture de l'action

** Le produit de l'émission permettra d'accélérer le forage et la définition des ressources, et d'autres fonds seront destinés au projet de monazite et de rutile de Minta au Cameroun

** Environ 19,2 millions d'actions ont changé de mains, soit 3,9 fois la moyenne sur 30 jours

** L'action est en hausse de 660,5 % depuis le début de l'année, y compris les mouvements de la séance

(1 dollar américain = 1,5361 dollar australien)